ОТЧЕТ. Основные события Компании ТМК за 3-й квартал 2021 г. и после отчетной даты. Высокотехнологичные продукты и развитие бизнеса

- В сентябре ПНТЗ выполнил крупный заказ на производство баллонов для компании PepsiCo. Баллоны будут использоваться при производстве безалкогольных газированных напитков как многоразовая емкость для хранения и транспортировки углекислоты. Сертифицированная продукция производства ПНТЗ прошла гидро- и пневмоиспытания на прочность, а также обработку внутренней поверхности для очистки от окалины.

- В сентябре ТМК успешно прошла квалификацию компании «Сахалин Энерджи» для поставок линейных нефтегазопроводных труб для транспортировки углеводородов в рамках проекта «Сахалин-2». Высокотехнологичные трубы производства ВТЗ будут поставляться для наземных и подводных частей нефте- и газопроводов. - В сентябре ТМК и «Сахалин Энерджи» подписали дополнительное соглашение к долгосрочному договору поставки трубной продукции, расширяющее сортамент высокотехнологичной трубной продукции, поставляемой для проекта «Сахалин-2» и увеличивающее долю отечественной продукции, используемой при разработке подводных месторождений России.

- В октябре ВТЗ освоил выпуск и успешно аттестовал в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» высокопрочные стальные бесшовные трубы в хладостойком исполнении из хромоникельсодержащей стали типа 13CrL собственного производства. Высокотехнологичные обсадные трубы с резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP PF предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях, в частности, в холодных климатических условиях с температурой до –60ºС, а также на месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода.

- В октябре ТМК заключила контракт на поставку туркменскому Государственному концерну «Туркменгаз» 15 тыс. тонн высокотехнологичных труб в рамках реализации проекта по строительству газотурбинной электростанции (ГТЭС). Трубы будут обеспечивать транспортировку газа с действующих месторождений на территории страны на ГТЭС «Зергер», которая строится в Лепабском Велаяте на востоке Туркменистана.

- В октябре и ноябре предприятие ЭТЕРНО, входящее в ТМК, изготовило и поставило ММК оборудование для сталелитейного производства — ванну дуговой сталеплавильной печи, выполненную по индивидуальному конструкторскому решению, а также впервые поставило компании «Северсталь» около 300 кастомизированных контейнеров новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения.

Сайт ТМК, 1 декабря (отрывок)