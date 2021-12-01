С 1 ноября 2021 года администрацией арматурного завода АО «Аскольд» было проведено увеличение заработной платы работников организации.

Приказом управляющего директора АО "Аскольд" были увеличены оклады и тарифные ставки работников предприятия на 7,3%. Увеличение заработной платы с 1 ноября является мерой, направленной на поддержание реального уровня заработной платы и противодействие инфляции. Благодаря таким регулярно проводимым мероприятиям, средняя заработная плата в АО «Аскольд» имеет положительную динамику роста, превышает показатель СЗП по городу Арсеньеву и сопоставима с уровнем по региону. В октябре текущего года также проводилось массовое изменение окладов и тарифных ставок всем работникам предприятия. Это было вызвано необходимостью изменения районного коэффициента: ранее коэффициент составлял 1,3 к заработной плате, а теперь, в соответствии с действующими нормативными актами, районный коэффициент для промышленного предприятия в г. Арсеньеве должен составлять 1,2. Система оплаты труда была приведена в соответствие с требованиями нормативных документов. В целях недопущения падения уровня заработной платы оклады, тарифные ставки и некоторые фиксированные доплаты работников были увеличены на соответствующую величину. Владимир БАКАНОВСКИЙ, начальник отдела организации и оплаты труда АО "Аскольд".

Газета "Новатор", №11 (102), от 26 ноября 2021 г.