На рынке крепежа образовался дефицит, таких цен нет нигде в мире

Фирма «Крепмаркет» — до недавнего времени тут можно было купить всё, что угодно. Практически любые болты-гайки — обычные, высокопрочные, нержавеющие, дюймовые, даже из цветных металлов. Но нынче лотки пусты, кое-где целыми рядами. В чём проблема? «Нержавейку не привозили в конца прошлого года, высокопрочку тоже, и дюймовку. Вообще, ассортимент резко сузился. Нет, М10×45 отсутствуют, берите М10×40 или М10×50, 45-х можете даже не искать — на центральном складе тоже пусто. Импортных поставок-то нет, а в России ничего не производится», — говорит продавец с бейджиком Андрей на рубашке.

На счёт «ничего не производится» он не совсем прав, но об этом — ниже. Однако то, чем торгуют в магазинах и на стройрынках, действительно, на 100% импорт. Китай, причём самого низкого качества. При помощи двух гаечных ключей и четырёх гаек солидная на вид шпилька толщиной 12 мм сначала скручивается, потом лопается. Гераклом быть не нужно — достаточно усилий среднестатистического человека. «Сталь МГ2» — мягче г. на в два раза, так в народе называют эти изделия. Бытуют также термины «болты заборные пластилиновые» и т. д. Хотя на шляпках выбито, что это — вполне себе прочные изделия. «В отдельных сегментах рынка крепежа доля фальсификата доходит до 80%», — объясняет директор орловской группы компаний «Параллель» (производство крепёжных изделий) Андрей Куров.

Быть может, вся торговля переместилась в интернет, и там продаются качественные изделия? Те, которые отсутствуют на прилавках. Лично мне нужны выкокопрочные болты М12×25 — чёрные, которые калёные, класс прочности 10,9, шаг резьбы 1,5 мм, обычная шестигранная головка под ключ. До недавнего времени они стоили по 15−40 рублей за единицу в зависимости от жадности каждого конкретного продавца. Сайт крупного интернет-магазина по торговле инструментами и всем прочим, да, нужные мне болты в наличии. По 717 рублей ЗА ШТУЧКУ! Всё, как обычно — «Россия — родина бренда, Китай — страна производства». Для сравнения: они же на Алиэкспрессе с учётом доставки в Россию (как бы «бесплатной») продаются по 330−350 рублей за набор из 20 штук, причём класс прочности даже лучше — 12,9.

А теперь стоит поговорить о нашем рынке крепежа в целом. Объём рынка крепежных изделий РФ в целом составляет более 500 тысяч тонн в год, сюда входит как розница, так и организованные поставки этого товара на заводы и стройки. Импорт преобладает, отечественной продукции — всего 150 тысяч тонн. Причём 200 тысяч тонн из импорта — так называемый «не пересекающийся сортамент», то, что в «эрэфии» не производится в принципе. Например, те же нержавеющие болты под внутренний шестигранник или дюймовка. Да и высокопрочный крепёж тоже в основном импортный. В СССР всё это было, но сплыло. Проблема, прежде всего, в стали. Недостаток марок стали отечественного производства для различных видов высокопрочных крепежных изделий», «металлопокат для производства атмосферостойкого крепежа и крепежа высокого класса прочности остается дорогим». Металлурги готовы производить лишь большие партии стали, и т. д. Иными словами, в этих условиях рентабельного производства не организовать.

Но ведь есть и крупные металлургические компании, где всё своё, прежде всего, металл. Точнее, их подразделения по выпуску метизов, включая крепёж. Например, «ММК-Метиз», «НЛМК-Метиз» и «Северсталь-Метиз». Они работают и даже вроде бы как-то развиваются. Но если взглянуть на их каталоги продукции, то станет ясно — они нацелены исключительно на сотрудничество с крупным бизнесом. Мелкий крепёж (самые популярные — М5, М6, М8, М10 и так далее) либо вовсе не производится, либо существует в прайс-листах «для галочки». Цен нет, тогда как на том же китайском ресурсе «Алибаба», где производители выставляют свою продукцию, они есть, с указанием что почём в зависимости от размера заказанной партии товара.

Существующая нормативная база не полностью охватывают весь сортаментный ряд продукции, потребляемой в Российской Федерации. Большие предприятия, входящие в крупные корпорации, имеют явное преимущество в виде недорогого сырья и прочего снижения издержек. «Мы давно уже не видели отечественной продукции, там, где закупаемся оптом, один Китай. И наши поставщики тоже не имеют возможность приобрести что-то российское, спрашивали не раз. Теоретически купить можно, но цену ломят совершенно космическую, и партии — чуть не от миллиона тонн. Предоплата 100%, а сроки поставки могут задержать как им вздумается. Так что продукции из КНР пока альтернативы нет. И, да, с поставками оттуда творится что-то нехорошее.

В крупных сетях по ряду позиция тоже шаром покати, достаточно зайти в отдел скобяных изделий того же «Леруа Мерлен». Крайне скудный ассортимент, год-полтора назад он был намного больше. «Покупайте то, что есть, скоро и этого не будет», — так реагируют продавцы французского магазина на негодование покупателей. Кстати, в этой же сети магазинов отсутствие ряда позиций уже привело к тому, что не продаются и иные товара — так сказать, «связанные». И света в конце тоннеля как-то не видно…И как быть простому потребителю? Прежде всего, нужно, действительно, готовиться к худшему — продавцы и на рынке, и в магазинах, правы. Качество изделий неуклонно падает, ассортимент оскудевает, цены растут.

https://svpressa.ru/economy,26 ноября