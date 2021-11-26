Роснефть приступает к строительству НОВОГО НЕФТЕПРОВОДА «Восток Ойл».

Нефтепровод соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта «Бухта Север». Общая протяженность нефтепроводной системы составит около 770 км. Необходимое давление для перекачки нефти обеспечат 7 нефтеперекачивающих станций (НПС). Для создания нефтепроводной системы нового проекта будут реконструированы действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера и построены новые на Таймырском полуострове. В настоящее время уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения. Для монтажа опор новой нефтепроводной системы изготовлено более 6 тысяч свай. На первом этапе планируется реконструкция головной нефтеперекачивающей станции Ванкора, а также организация реверсного движения по действующему межпромысловому нефтепроводу «Сузун – Ванкор», протяженностью около 100 км. Помимо этого, для увеличения пропускной способности между Ванкорским и Сузунским месторождениями до 18 млн тонн нефти в год построят новый нефтепровод «Ванкор – Сузун» протяженностью 85 км и новую НПС. Для приема и хранения нефти в порту «Бухта Север» будет построен резервуарный парк, из которого товарную нефть будут перегружать на танкеры высокого ледового класса Arc7 - для транспортировки по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки. При строительстве объектов «Восток Ойла» будут использованы уникальные технологии, в том числе природоохранные, которые доказали свою эффективность на Ванкорсоком кластере.

Источник: https://www.tek-all.ru/news, 25 НОЯБРЯ