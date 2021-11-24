ГАЙД ПО СТАНДАРТАМ. Поворотные заглушки ASME 16.48. Понять раз и навсегда.

Помимо привычных в России и странах СНГ государственных стандартов для поворотных заглушек АТК 26-18-5-93 и Т ММ 25-01-06, существует американский стандарт ASME B 16.48. Составили подробный гайд, благодаря которому вы перестанете путаться в сокращенных обозначениях американских заглушек.
Что внутри?
— Как выглядят обтюраторы ASME B16.48?
— Давление и диаметр восьмерок на русском языке;
— Подробный разбор каждого исполнения Figure 8 Blank и Paddle Blank;
— Обозначения в маркировке и т.д.
Приятного чтения!
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