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ГАЙД ПО СТАНДАРТАМ. Поворотные заглушки ASME 16.48. Понять раз и навсегда.

24 ноября, 2021 14

Помимо привычных в России и странах СНГ государственных стандартов для поворотных заглушек АТК 26-18-5-93 и Т ММ 25-01-06, существует американский стандарт ASME B 16.48. Составили подробный гайд, благодаря которому вы перестанете путаться в сокращенных обозначениях американских заглушек.

Что внутри?

— Как выглядят обтюраторы ASME B16.48?

— Давление и диаметр восьмерок на русском языке;

— Подробный разбор каждого исполнения Figure 8 Blank и Paddle Blank;

— Обозначения в маркировке и т.д.

Приятного чтения!

Ссылка на статью - https://onyxspb.ru/service/articles/povorotnye-zaglushki-po-asme-b16-48/


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