КОНТРАФАКТ. Применение в нефтегазе контрафактных задвижек, купленных в Кургане за 12.5 млн рублей могло привести к экологической катастрофе и человеческим жертвам

Ранее стало известно, что в Кургане ФСБ задержала предпринимателя, который продал в компанию из ХМАО крупную партию задвижек, не соответствующих заявленным характеристикам. «Применение несоответствующего материала могло привести к разрушению задвижек. Это, в свою очередь, могло привести, в худшем случае, к гибели людей, к экологической катастрофе. Ну и к разрушению зданий, если задвижки планировалось использовать внутри производственных помещений, например, в установке комплексной подготовки газа. На месторождении это могло привести к пожару и каскадному отказу других систем», — отметил Ротермель. Эксперт отметил, что ранее подобных громких скандалов в регионе не было, но были факты выявления контрафакта. «В последние годы наблюдается рост подтверждений, что продукция является контрафактной», — рассказал он. По его словам, на курганские предприятия по производству трубопроводной арматуры уже поступали обращения о некачественной продукции, когда по результатам проверки выяснялось, что это подделка. Информация о контрафакте передается в правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 50-летнего курганца, который выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры — 496 комплектов металлических задвижек для нефтегазовой компании из ХМАО. Мужчина организовал поставки низкокачественных изделий, не отвечающих требованиям ГОСТ, а в документацию были внесены недостоверные сведения о технических характеристиках. За это он получил 12,5 млн рублей. В ФСБ также отмечали, что применение фальсификата могло привести к травмам работников и экологическому ущербу. УМВД по Курганской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

КОММЕНТ В СОЦ.СЕТЯХ.

Пока будет в системе обязательная процедура таких закупок, через ТЕНДЕР, на котором победитель выявляется по критерию, НАИМЕНЬШАЯ ЦЕНА, такая фальсификация будет ПОСТОЯННА. Почему у нас есть объекты строительства которые ЗАКАЗЧИК не может построить, потому что победителем оказывается лицо заявившее наименьшую цену, а за душой у него ничего нет кроме авторучки. Срываются планы, при таких вот ФАЛЬСИФИКАТАХ, нарушаются и сроки ремонта, и появляется БРАК, потому что многие начинают все равно осваивать объемы иначе его уволят. Вот такой АБСУРД у нас в производстве с законом ГОС ЗАКУПКИ. А наказание как обычно, ЧЕРНЫЙ СПИСОК пополняется очередным ЮР. ЛИЦОМ без НАКАЗАНИЯ УГОЛОВНОГО с лишением свободы, я уже не говорю про опыт Китая, жесткие меры наказания, вплоть до лишения жизни.

Источник: ИА URA.RU, 10 ноября