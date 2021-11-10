СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ

Решением заседания Наблюдательного совета компания ООО «НПФ «РАСКО» с 01.10.2021 г. принята в ряды членов Ассоциации производителей газового оборудования! Ассоциация производителей газового оборудования учреждена в 2007 году при поддержке крупнейших российских предприятий газовой отрасли. В то время особенно остро стоял вопрос обеспечения безопасности поставок газа конечным потребителям, газовая система России требовала коренной модернизации, что требовало консолидации сил ведущих производителей газового оборудования. При этом стало очевидным, что успешное развитие производства современного газового оборудования возможно только на базе сотрудничества. В совокупности, эти факторы и явились основной причиной создания АПГО. Область интересов организации – целостное и гармоничное развитие социально значимого сектора экономики: строительства и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, а именно:

· модернизации нормативно-технической и нормативно-правовой базы газораспределения;

· конкуренции с зарубежными производителями материалов, оборудования и технологий;

· противодействия недобросовестной конкуренции со стороны производителей некачественной и контрафактной продукции;

· объединения усилий по защите интересов бизнес-сообщества в органах законодательной и исполнительной власти, а также органах государственного надзора.

Основные цели АПГО:

· обеспечение взаимосвязи потребителей, разработчиков, производителей и поставщиков продукции для организационного и технического содействия улучшению потребительских свойств продукции;

· выявление продукции, наиболее полно отвечающей требованиям газораспределительных организаций (ГРО) по соотношению «цена – качество»;

· выявление некачественной продукции, поставляемой на рынок;

· консолидация усилий всех участников рынка для эффективного и гармоничного развития сектора газораспределения и газопотребления;

· изучение и внедрение на предприятиях-членах АПГО перспективных технологий производства продукции, совершенствование существующих технологий и конструкций с целью увеличения их надежности, долговечности и безопасности;

· обеспечение благоприятных условий для обмена передовым отечественным и зарубежным опытом в газовом хозяйстве, продвижение передовых разработок и научных открытий в указанной сфере;

· участие в разработке и обсуждении нормативно-технических документов и регламентов, а также совершенствование существующей правовой базы газораспределения и газопотребления и содействие их повсеместному внедрению и неукоснительному исполнению;

· участие в разработке и реализации программ и проектов, содействующих членам АПГО в их профессиональной деятельности;

· распространение среди научной общественности и общественно-политических движений, а также органов исполнительной и законодательной власти информации о целях Ассоциации.

Таким образом, Ассоциация создана для объединения научно-технического и промышленного потенциала крупнейших российских производственных предприятий. Уверены, что членство в Ассоциации будет плодотворным и взаимовыгодным как для всех участников АПГО, так и для партнеров, приобретающих продукцию в ООО НПФ «РАСКО» и под брендом «РАСКО»!

Сайт НПФ РАСКО, 9 ноября