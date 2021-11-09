НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С 1 ноября 2021 г. компания «ПРИВОДЫ АУМА» предлагает новое решение от российского производителя – огнестойкие кожухи iSHELL для электроприводов АУМА. Данные кожухи успешно прошли испытания и позволяют сохранить работоспособность приводов в течение 45 мин при температуре 1100°С. Такое оборудование в огнестойком исполнении применяется на объектах нефтегазовой отрасли, где возникает риск воспламенения окружающей среды. В связи с тем, что огнестойкие кожухи изготавливаются в РФ, сроки их поставки составляют всего 30-45 дней от даты заказа. Оборудование сертифицировано. Согласно Сертификату соответствия, оболочки огнезащитные для электроприводов, выпускаемые по ТУ 23.99.19-009-23818134-2020, обеспечивают предел функциональной огнестойкости при испытаниях в условиях углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 в соответствии с Программой и методикой испытаний № ПМИ-НЛ01-20 от 18.06.2020. За более подробной информацией просим обращаться в отдел продаж по тел. +7 (495) 755 60 01.

Письмо ООО «Привода АУМА» в МЦ ТПА, 8 ноября