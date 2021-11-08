ТОП-АНАЛИТИКА.

Куличкова Е. А., к.т.н., директор КБ "Армас” АО "ЦТСС”

Исходя из ожиданий, что российское гражданское судостроение хоть с отставанием, но все же реализуется в цифровом проектировании и сборке судов большими блоками с уже готовым оснащением, можно предположить, что будет востребована и блочно-модульная арматура. Кроме того, международный опыт свидетельствует об эффективности использования в судовом оборудовании систем интеллектуального мониторинга. Непрерывный контроль технического состояния, выявление отклонений контролируемых параметров от нормативных значений, прогнозирование и рекомендации к дальнейшим действиям - это важные составляющие процесса эффективной эксплуатации и предупреждения аварийных ситуаций. Много надежд в отрасли на композитную арматуру и аддитивные технологии. При решении задач радикального снижения стоимости конечного продукта, эти направления имеют огромные перспективы.

Коптяев Е. В., коммерческий директор АО "Армалит”

Согласно государственной программе диверсификации ОПК, доля производства гражданской продукции должна достичь к 2025 году 30%, а к 2030 году – уже 50. Это накладывает отпечаток и на судостроительную отрасль, где к 2030 году объем гражданских заказов должен втрое превысить ГОЗ. Если проводить параллель с Государственной программой вооружений (ГПВ), то бюджетные ассигнования в развитие российского флота ГПВ-2027 по сравнению с прошлой ГПВ-2020 уменьшатся почти вдвое (с 5 до 2,6 трлн руб.), а на гражданском рынке общий объем инвестиций в строительство судов и морской техники, по оценке российского Минпромторга, уже к 2023 году достигнет 5,4 трлн руб.

При этом, правила работы на гражданском рынке только формируются, что позволяет вести бизнес различным компаниям и, несмотря на декларируемый приоритет отечественного производителя, часто делает российскую продукцию неконкурентоспособной по отношению к иностранной, прежде всего, азиатской продукции. В нашем сегменте на импорт приходится 70-80% поставок для "гражданки”. Но, с учетом постановлений правительства РФ №№ 719, 616 и др., а также введения балльной системы оценки для подтверждения российской постройки судов, в ближайшие два-три года картина изменится. Локализация импортной продукции и импортозамещение станут одними из главных тенденций, причем, именно в таком порядке. Отсюда тренд на упорядочивание рынка, прежде всего, в сторону нормативно-правовой базы и правил участия.

В направлении новых разработок основные тенденции – это модульность конструкции, решения, уменьшающие массогабаритные характеристики, и, конечно, цифровизация: создание дистанционно управляемой арматуры с интеллектуальными электроприводами, устройств управления среднего уровня, разработка алгоритмов их работы, а также соответствующего ПО. Это позволит интегрировать управление арматурой судовых систем в единое цифровое пространство судна, создавать мало- и безэкипажные суда. С нуля, буквально за пять лет, "Армалит” освоил направление электроприводной арматуры, начав с достаточно простых приводов, устроенных по классической схеме и с минимумом функций. К сегодняшнему дню налажен выпуск высокоинтеллектуальных устройств с двигателями на синхронных магнитах и шкафов управления, которые позволяют настраивать алгоритм работы арматуры, управляющей системами таким образом, что вмешательство человека минимально или вообще не требуется.

Елена Куличкова, КБ "Армас”

Попытки производить конкурентоспособную судовую арматуру из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, допускающего применение в судовых системах различного применения, предпринимались не только нами. Однако, практически во всех случаях камнем преткновения становились цена конечного продукта. Даже при максимальном "отехноложивании” и снижении трудоёмкости механической обработки, проблема стоимости и качества литых заготовок осталась нерешенной. Поэтому на сегодняшний день шансы реально потеснить иностранных поставщиков в сегменте дешёвой чугунной арматуры невелики.

Сейчас в разработке погружная арматура на сверхвысокие давления, модульные стойки и шкафы с пневматическими распределителями, редукционная арматура для систем воздуха низкого, среднего и высокого давления. В АО "ЦТСС” активно развивается направление экспертиз и экспертных исследований трубопроводной арматуры: распоряжением правительства от 12.04.2020 года № 994-р АО "ЦТСС” определено российской научной организацией, имеющей право давать заключения, подтверждающие возможность производства на основе технологий, признаваемых современными технологиями, а также содержащие описание требований к таким технологиям и (или) основным техническим характеристикам этой промышленной продукции (код ОКПД 2 – 28.14 – в части судостроительной промышленности).

Для обеспечения соответствия современным требованиям мы уже несколько лет занимаемся вопросом актуализации фонда нормативной документации (НД) по судовой трубопроводной арматуре. В рамках решения этого вопроса планируется выполнение работ по оценке соответствия НД современному научно-техническому уровню, требованиям технических регламентов и международных норм, а также работы по пересмотру, изменению, разработке и отмене документов по стандартизации, их актуализации с учетом требований каталогизации. В соответствии с программой актуализации осуществляется подготовка предложений в программу разработки национальных стандартов на 2022 год в области объектов стандартизации в части судовой трубопроводной арматуры.

Санкт-Петербург, в сокращении, МЦ ТПА, 3 ноября