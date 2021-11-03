СПРАВОЧНИК РАЗМЕРОВ. Исполнения фланцев от А до М. Разбираемся с размерами, давлением и диаметром.

Компания ОНИКС перетачивает фланцы и заглушки в исполнения A-M. Со стороны, порой, бывает очень трудно разобраться в таблицах из ГОСТ. Мы предлагаем вам пошаговый разбор размерного ряда каждого из видов исполнений зеркала фланцев по ГОСТ 33259-15.

Как проверить по таблице из ГОСТ данные на каждое исполнение? Какой диапазон соотношений DN/PN возможен? Об этом, в новой статье из базы знаний ОНИКС.

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