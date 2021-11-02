Даты выставок «Металл-Экспо» и «MITEX» изменены.

Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» проинформировал об изменении графика проведения конгрессно-выставочного мероприятия. Работа выставки «Металл-Экспо» запланирована на 11-13 ноября. Ранее также организаторы выставки MITEX сообщили, что выставка пройдёт с 10 по 13 ноября. Соответственно организаторы выставок скорректировали свои деловые программы. Эти выставки запланировано провести на территории Экспоцентра на Красной Пресне в Москве. По итогам опроса об участии во встрече клуба поставщиков крепежа 12 ноября на выставке MITEX принято решение – перенести встречу на более спокойный период.

Журнал «Крепеж...» 1 ноября