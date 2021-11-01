УЧЕБА! Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар по соединительным деталям и фитингам для полимерных трубопроводных систем

21 октября Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК провел очередной онлайн-вебинар. Онлайн-обучение прошло на тему: «Соединительные детали (фитинги) для полимерных трубопроводных систем». Вебинар прошел в формате видеоконференции в программе ZOOM. Его участниками, как всегда, стало большое количество проектировщиков, инженеров, руководителей строительных и эксплуатационных организаций, главных инженеров, начальников участков, служб ПТО и технического надзора. Для участия в вебинаре зарегистрировалось 198 пользователей из разных регионов России. География специалистов, принимавших участие в вебинаре, охватила всю территорию России: Екатеринбург, Новоуральск, Новосибирск, Липецк, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск и т.д. В рамках вебинара слушатели подробно познакомились с различными видами и особенностями применения фитингов из полимерных материалов для систем газораспределения, водоснабжения и водоотведения. Было рассказано обо всех видах соединительных деталей, которые применяются в настоящее время (с указанием всех возможных типоразмеров), о классификации фитингов, а также о том, на что нужно обращать внимание при их выборе в ходе проектирования и строительства. В ходе вебинара была предоставлена нормативная база применения соединительных деталей. Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 28 октября

