ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В ПЕТЕРБУРГЕ.

22 октября прошло заседание участников секции «Судовая арматура» Научно-технического общества судостроителей имени академика А. Н. Крылова. За всю историю работы секции, начиная с 2013 года, это была первая встреча на территории «Армалита». Модератором встречи стал инициатор создания и руководитель секции, председатель совета директоров АО «Армалит» Александр КУЗНЕЦОВ.

– К сожалению, в настоящее время в области арматуростроения отсутствует как таковая площадка для обсуждения проблем – технических, научных, организационных, правовых и ряда других. Поэтому принято решение использовать заседания секции арматуростроителей, что и было продемонстрировано сегодня, не только как площадку по обсуждению вопросов узкой научной направленности, но и для максимально полного информирования профессионального сообщества судостроителей по ключевым аспектам актуальных тенденций в отрасли, – подчеркнул Александр Кузнецов.

На заседании было заслушано три доклада на разные, актуальные для арматуростроителей и судостроительной отрасли в целом темы. Так, выступление коммерческого директора предприятия Евгения Коптяева «Удовлетворение потребностей проектантов и строителей судов при модернизации и новом проектировании в современной судовой трубопроводной арматуре» заострило внимание собравшихся на локализации судовой арматуры, несовершенстве на рынке СТПА существующей сбытовой модели. В качестве решения была представлена новая модель продаж судовой арматуры, ориентированная на удовлетворение гражданских заказчиков – за счет укрупнения, организации комплексных поставок системами от созданных на базе производителей, в том числе и «Армалита», центров компетенции по направлениям деятельности.

Доклад начальника конструкторского бюро по электроприводам Сергея Белова «Современные и перспективные электроприводы судовой трубопроводной арматуры» вызвал большой интерес представителей проектных организаций: СПМБМ «Малахит», ЦКБ МТ «Рубин», ЦНИИ судового машиностроения и КБ «Армас» АО «ЦТСС». Было задано много дополнительных вопросов, например, заместителя главного конструктора специализации «Малахита» Игоря Пахарькова крайне заинтересовало наличие результатов исследования электроприводов вместе с редукционной частью на стенде виброшумовых характеристик. Его коллега, главный специалист ЦКБ МТ «Рубин» Борис Смирнов, спросил, требуется ли при замене вышедшего из строя электропривода на клапане на новый дополнительная регулировка, и как она реализуется. Сергей Белов отметил, что, «поскольку электроприводы ЭПМ, ЭПН и ЭПП построены на базе современных моментных СДПМ (синхронных двигателей с постоянными магнитами) собственной разработки АО Армалит», то их виброшумовые характеристики существенно превосходят имеющиеся общепромышленные аналоги по ВШХ, а наличие электронных паспортов в электроприводах обеспечивает возможность оперативного восстановления их работоспособности с применением ЗИП без регулировки силами обслуживающего персонала.

Выступление заместителя главного конструктора по стандартизации АО «Армалит» Михаила Менькова «Применение метода последовательных приближений для поиска конструктивного решения трехэксцентрикового затвора» дало представление об уровне наукоемких задач, поставленных и успешно решаемых специалистами организации при разработке электронной модели изделия и для автоматизации процессов проектирования изделий. На примере расчета параметров запорного органа трехэксцентрикового затвора была продемонстрирована одна из методик решения сложных инженерных задач с применением вычислительной техники.

Подводя итоги встречи, модератор секции призвал всех участников делиться предложениями и наработками по решению проблемных вопросов отрасли. Начиная со следующего года, подобные мероприятия, направленные на обсуждение проблемных и жизненно важных для проектантов, производителей СКО и судостроителей вопросов, будут проводиться раз в квартал на регулярной основе.

Сайт АО Армалит, 27 октября