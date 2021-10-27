МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХКОНТРОЛЬ. Как работает ОТК ОНИКС? Полный перечень видов контроля.

В 2021 году отдел технического контроля компании ОНИКС оснащен всем необходимым оборудованием и приборами для осуществления неразрушающего (ВИК, УК) и разрушающего (измерение твердости, спектральный анализ) контроля изделий.

Подробно о том, какие виды контроля существуют в компании и полный перечень наименований измерительных приборов. Материал подготовлен совместно со Стаховским Алексеем - руководителем отдела технического контроля «ОНИКС».