ОМК: опоры для АЭС. Белэнергомаш — БЗЭМ и Lisega (Германия) совместно поставят опорно-подвесные системы трубопроводов для китайских АЭС «Тяньвань» и 3-го и 4-го энергоблоков АЭС «Сюйдапу».

Продукцию по лицензии немецкой компании в Белгороде изготавливают с 2017 года, когда на заводе запустили производство опорно-подвесных систем Lisega. В ходе визита немецких коллег в Белгород стороны обсудили основные технические требования к продукции, которые соответствуют стандартам «Росатома», ведущего работы по строительству атомных электростанций в Китае. Опорно-подвесные системы трубопроводов для китайских АЭС изготовят в Германии и на белгородском заводе ОМК. Поставки будут идти с 2022 по 2025 годы. «Компания Lisega — наш давний и проверенный партнер, с которым уже не один год мы вместе поставляем продукцию для различных проектов в сфере атомной и тепловой энергетики. На белгородском заводе ОМК — единственном в России — создано производство лицензионных опорно-подвесных систем Lisega. Сейчас у нас в работе несколько совместных проектов, и есть перспективы новых поставок как для российских, так и зарубежных АЭС», — отметил управляющий директор белгородского завода ОМК Александр Ващенко. Компания Lisega (г. Цевен, Германия) — признанный лидер на мировом рынке опор трубопроводов для энергетической, нефтехимической и тяжелой промышленности. На европейском и мировом рынке Lisega работает с 1964 года, а с российскими компаниями сотрудничает с 1980 года. С 2010 года российские проектные институты перешли на решения фирмы Lisega. Белгородский завод ОМК и компанию Lisega связывают партнерские отношения с 2011 года. Тогда предприятия законтрактовались на поставку для АЭС «Тяньвань» (Китай): «Белэнергомаш» поставлял трубопроводы, а немецкая компания — опорно-подвесные системы для них. Запуск в 2017 году производства опорно-подвесных систем по лицензии Lisega позволило белгородскому предприятию стать участником крупнейших проектов не только в сфере атомной и тепловой энергетики, но и нефтегазовой отрасли. Сегодня продолжаются поставки продукции совместного российско-

немецкого производства для Белорусской АЭС (г. Островец), АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш и ряда других объектов.

Сайт ОМК, 21 октября