НОВЫЙ РЫНОК ТРУБ.

Загорский трубный завод новый, построен в 2015 году и считается самым современным трубным предприятием на постсоветском пространстве. В основном был ориентирован на поставки продукции газотранспортным предприятиям. В 2020 году на рынке заговорили о слиянии Загорского трубного завода (ЗТЗ) с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ), что существенно расширило бы круг покупателей, но проект был остановлен. В результате ЧТПЗ купила ТМК Дмитрия Пумпянского, которого считают близким Анатолию Чубайсу. На рынке труб большого диаметра ЗТЗ играет наряду с ЧТПЗ, ТМК, ОМК и Ижорским трубным заводом, входящим в Северсталь. Выходить на рынок нарезных трубы нефтяного сортамента (OCTG) для ЗТЗ не имеет смысла. Бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы, применяемые в бурении и эксплуатации скважин, давно производят трубные гиганты — ТМК и ОМК. На рынке работают более мелкие игроки, такие как "Газпромтрубинвест". Поставляют трубы OCTG даже из Казахстана, поэтому толкаться на подобном рынке не очень правильно. С другой стороны в трубах большого диаметра нет такой потребности, чтобы полностью загрузить производственные мощности в Пересвете. В этой непростой ситуации руководство ЗТЗ принимает оригинальное решение — комплексные решения для строительной отрасли. Речь об участии в обеспечении металлоконструкциями крупнейших инфраструктурных проектов в нефтегазовом комплексе. Не секрет, что самые большие инвестиции последние годы идут на проекты уровня ЗапСибНефтехим, Нижнекамскнефтехим, проекты в Амурской области, Усть-Луге и т.д. В рамках реализации новой стратегии ЗТЗ освоил производство труб сверхбольшого диаметра 2520 мм, предназначенных для защиты портов на Северном морском пути от льдин и айсбергов. Предприятие осуществляет поставки таких изделий для береговых сооружений при строительстве морского терминала "Утренний" в рамках проекта "Арктик СПГ 2". Помимо сверхбольших труб, ЗТЗ освоил производство трубошпунта и свай. Таким образом ЗТЗ уже может осуществлять поставки изделий для защиты береговых сооружений, строительства эстакад и водных мостовых переходов. Все это пригодится при масштабном освоении Арктики. Даже если там позволят работать инвесторам из Китая и Индии, то продукция ЗТЗ будет конкурентоспособна за счет логистики. Громоздкие, металлоемкие изделия глупо ввозить из-за рубежа.

Эксперты отмечают, что ЗТЗ может поставлять продукцию не только для освоения шельфа, но и для сухопутных проектов по переработке углеводородного сырья. В частности, соглашение, подписанное с СИБУР предусматривает применения полимерных материалов в трубной промышленности. Речь о расширении поставок ЗТЗ полимерных решений, производимых СИБУР. Но с другой стороны СИБУР может выступать и заказчиком для ЗТЗ. Предприятие, обладая квалифицированными сварщиками, дефектоскопистами, другими рабочими, может успешно работать в рамках крупнейших нефте- и газохимических проектов. Для начала можно выступить на субподряде у турецкой Renaissance, набрать компетенции и начать самостоятельные работы. Тем более, что операторов обязывают реализовывать программы импортозамещения, а это проще делать не поставками основного технологического оборудования, а с помощью монтажа металлоемких изделий производства ЗТЗ. Хорошо, что ЗТЗ имеет успешный опыт поставок ENI, несмотря на наличие в Италии такого гиганта, как Tenaris. Поэтому есть предпосылки вписаться, в частности, в проект, который ведут Linde и "РусХимАльянс", тем более, что ЗТЗ в "Газпроме" хорошо знают.

https://www.tek-all.ru/news/id8296/, 20 октября