ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРЕ.

«Газпром нефть» обсудила с подрядными организациями, оказывающими компании услуги в сфере разведки и добычи, перспективы совместного развития в области производственной безопасности и формирования новых элементов партнерских взаимоотношений. Компания создает единую экосистему, которая обеспечит максимальную интеграцию рабочих процессов с подрядными организациями, в том числе за счет цифровых технологий. Одним из важнейших этапов интеграции станет единая виртуальная площадка, которая позволит объединить лучшие инструменты и практики в цифровое пространство, более детально прорабатывать перспективные проекты и формат взаимодействия с участниками смежных процессов.

В ходе ежегодной партнерской конференции, которая собрала в этом году более 180 участников, компания обсудила с подрядными организациями направления совместной работы в условиях энергоперехода. «Газпром нефть» намерена на 30% в течение 10 лет сократить углеродный след производства. Достижение этой цели планируется за счет синхронизации усилий партнеров в реализации проектов «зеленой» энергетики и поиска новых природоохранных решений, требующих совместного обсуждения.

Подводя итоги совместной работы, участники конференции высоко оценили усилия, которые «Газпром нефть» прикладывает для сохранения стабильности рынка нефтесервисных услуг в условиях ограничений, связанных с пандемией СOVID-19.

Драйверами роста добычи компании в ближайшие годы станет реализация проектов по разработке неоком-юрских залежей Харасавэйского и Бованенковского месторождений ПАО «Газпром» на севере ЯНАО, нефтяных оторочек Чаяндинского, Песцового и Ен-Яхинского месторождений, а также развитие Тазовского месторождения. Кроме того, развитию рынка нефтесервисных услуг будет способствовать решение стратегической задачи вовлечения в добычу запасов баженовской и пальяновской свит, а также ачимовской толщи.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев отметил: «Чтобы наши проекты были максимально эффективны, нам с партнерами важно понимать планы друг друга, выстраивать стратегическое взаимодействие и сверяться по ключевым параметрам развития. В том числе, по вопросам энергоперехода и декарбонизации производства. Важная часть формирования общей экосистемы — взаимная интеграция цифровых процессов и данных, а также выработка совместных решений для преодоления технологических вызовов и роста эффективности в разработке трудноизвлекаемых запасов. Совместными усилиями нам с партнерами удалось пережить нелегкий период пандемии и спада потребления, мы помогали друг другу сохранять стабильность бизнеса и обеспечивали безопасность сотрудников. В следующем году мы планируем наращивать производственную программу, в частности, в Ноябрьске и Хантосе объемы эксплуатационного бурения могут увеличиться примерно на 50% относительно текущего года. Мы хорошо понимаем, как будем развиваться в ближайшие пять — семь лет, за этот период уровень нашей добычи может вырасти в 1,5 раза до порядка 150 млн тонн углеводородов в год. С учетом стоящих перед компанией задач нам важно в диалоге с партнерами развивать механизмы взаимодействия и формировать высокотехнологичную экосистему».

ПАО "Газпром нефть", 20.10.2021 Нефтегазовая промышленность