МИФЫ ТПА. В чем разница между заглушками и днищами? Сравнительная таблица

Для перекрытия конечных участков трубопровода используют эллиптические заглушки. Порой встречается заблуждение, что эллиптические заглушки синонимичны эллиптическим днищам. Какие у них есть различия помимо диаметра? Предлагаем раз и навсегда разобраться, в чем разница между эллиптическими заглушками по ГОСТ 17379-01 и эллиптическими днищами по ГОСТ 6533-78.

В статье детально разберем в чем отличие заглушки от днища.

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