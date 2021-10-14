АНО ИНТИ подписал документы для взаимного признания стандартов в нефтегазовой отрасли с Petrofac и Linde

АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ) подписал в Санкт-Петербурге меморандумы о сотрудничестве с Petrofac International Limited (Великобритания), Linde GmbH и Linde Engineering (Германия). Эксперты отмечают важность подписанных документов для признания стандартов, которые готовят экспертные группы, сформированные в ИНТИ. Как Petrofac, так Linde ведут серьезные нефтегазовые проекты в России, в рамках которых, к сожалению, закупается много иностранного оборудования. Признание стандартов иностранными компаниями создает предпосылки для использования российской промышленной продукции. Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) - автономная некоммерческая организация, объединившая нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании, а также производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы добровольной сертификации. Цель ИНТИ - обеспечить эффективный диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Преимущества работы для нефтегазовых компаний

· Рост доли отечественного оборудования в проектах

· Снижение капитальных затрат за счет отраслевой стандартизации

· Снижение затрат на создание импортозамещающих и инновационных продуктов

· Повышение эффективности цепочек поставок

· Снижение санкционного давления

· Единая отраслевая площадка, куда можно обратиться для совместного решения технологических вызовов

Преимущества работы для производителей

· Снижение себестоимости продукции за счет единых отраслевых требований

· Снижение трудозатрат на прохождение аккредитации и участие в отборах различных нефтегазовых компаний

· Снижение затрат и сроков окупаемости новых конкурентоспособных продуктов

· Быстрый и удобный поиск бизнес-партнеров для разработки новых технологий

https://www.tek-all.ru/, 12 октября