Перечень помех импортозамещению оборудования в промышленности по данным Института Гайдара (ИЭП) в сентябре 2021 года

Сентябрьский бюллетень конъюнктурных опросов Института Гайдара (ИЭП) содержит результаты девятого социологического исследования вопроса о том, что мешает промышленным компаниям отказаться от закупок импортного оборудования и сырья в пользу их российских аналогов. Основной помехой импортозамещению в промышленности остается «банальное отсутствие российских аналогов любого качества». В 2021 году с такой проблемой столкнулся 81% предприятий — это максимум за всю историю исследования. Такой рост упоминаний этого фактора связан, скорее всего, с тем, что по мере расширения ограничений, вводимых как нашими "западными партнерами", так и российскими властями, по мере роста износа оборудования и в условиях вирусных логистических проблем российские производители не обнаруживают на доступных им внутренних рынках необходимого оборудования, комплектующих, сырья.

На втором месте среди ограничивающих процесс помех так же уверенно закрепился фактор низкого качества отечественного оборудования и сырья. В 2021 году на него указывали уже более 50% опрошенных российских предприятий, что также стало максимальным показателем в истории этих опросов. «И логика здесь та же. Вынужденный и все более активный поиск отечественных аналогов приводит российские предприятия ко второму неутешительному выводу: то, что доступно на внутренних рынках, уступает импорту по качеству»,— поясняют в ИЭП. Все другие помехи импортозамещения, среди которых все еще доступные цены на импортные комплектующие и сырье, завышенная стоимость российских аналогов и недостаток господдержки, упоминаются значительно и традиционно реже первых двух (см. график). Группа Коммерсант, 5 октября