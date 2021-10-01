КОВИД - 19 отменил День поставщика

В связи с введением 28 сентября 2021 года в Республике Чувашия эпидемиологических ограничений и запрета проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, РусГидро вынуждено отменить проведение конференции «День поставщика», которая должна была состояться 30 сентября 2021 года в Чебоксарах. О новом месте и дате проведения конференции будет сообщено каждому участнику дополнительно. РусГидро проводит конференцию «День поставщика» с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 800 российских и иностранных компаний. Среди них компании Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России, Китая и Германии. Цель конференции – расширение количества участников закупок РусГидро, знакомство участников с системой закупок Группы и изменениями законодательства РФ, регламентирующими закупочную деятельность государственных заказчиков.

ПАО «РусГидро», 01 октября

