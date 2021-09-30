Атомэнергомаш, ОМЗ, Силовые машины, ГМС, Синара, Трансмашхолдинг, Ростсельмаш.призвали объединиться в Машиностроительный Союз

Так среагировали на интервью генерального директора АО "Атомэнергомаш" Андрея Никипелова. Атомэнергомаш, ОМЗ, Силовые машины, ГМС, Синара, Трансмашхолдинг, Ростсельмаш... Наверное кто-то еще добавит нормальные, сильные российские компании, которым повезло не войти в госкорпорации. Вот кому надо объединяться в машиностроительный союз, который полезно Алексею Мордашеву возглавить. В конце концов он по машиностроительной специальности институт оканчивал. И фейерверк успехов ПАО "Силовые машины" наглядно продемонстрировал. И Юргинский завод не закрывал...

Источник: https://www.facebook.com/groups/oilgasru, 29 сентября

