Минфин США оштрафовал компанию Cameron (ШК больших диаметров), которая является дочерней структурой Schlumberger, за поставки продукции на российский шельф по контрактам 2015-16 гг

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало нефтесервисную компанию Schlumberger. Причина в том, что Cameron, которая является дочерней структурой Schlumberger, осуществляла поставки оборудования ООО "Газпром нефть шельф" в обход секторальных санкций. Известно, что техника и технологии для работы на шельфе попали под ограничения. В частности, речь идет том, что в 2015-2016 годах, штаб-квартирой Cameron были одобрены контракты Cameron Romania S.R.L. на поставку продукции для шельфа.

Источник: 28.09.2021 Нефтегазовая промышленность, https://www.tek-all.ru/news/id8210/