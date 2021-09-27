НОВОЕ! Необходимо создание Центров компетенций по трубопроводной арматуре на базе предприятий, которые являются экспертами в отрасли

Высокая доля импорта и законодательные ограничения по нему в ближайшее время приведут к трудностям с набором необходимого количества баллов для признания российского производства судна (согласно Постановлению Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 г.) и риску срыва сроков строительства. В качестве способа решения данной проблемы Евгений Коптяев (АО «Армалит») предлагает создание центров компетенций, прежде всего, на базе предприятий, которые являются экспертами в отрасли. В свою очередь, такие центры должны обладать рядом характеристик: собственные производственные мощности с необходимым количеством оборудования для полного цикла производства; наличие сырья, материалов и комплектующих преимущественно отечественного производства; наличие опыта проектирования и конструкторского отдела; отлаженные технологические процессы и обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания. Центр компетенций будет принимать участие на всех этапах строительства заказа – от формирования технического задания на проектирование и строительство судна до последующих сервисной поддержки и гарантийного обслуживания. Одним из обязательных звеньев в «цепочке мероприятий», направленных на поддержку отечественных судостроителей, является именно поставка проверенного судового комплектующего оборудования (СКО), максимально унифицированного и полностью соответствующего требованиям проекта и нормативной документации.

Из доклада на конференции ИАА «ПортНьюс» при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ФАУ «Российский морской регистр судоходства», 24 сентября