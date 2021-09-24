КОНТРАФАКТ

В России необходимо вводить уголовное преследование за выпуск поддельных стройматериалов. С такой инициативой выступили в Общественном совете при Минстрое. В Уголовном кодексе, по замыслу авторов инициативы, необходимо добавить статью за «фальсификацию промышленной продукции». Сам этот термин нужно внести в закон «О техническом регулировании», считают в общественном совете. Доля поддельной продукции в данном сегменте рынка около 25 %, заявил в комментарии газете эксперт совета и гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. А по некоторым группам стройматериалов показатель ещё выше, добавил он. В частности, фальсификатом является до 40 % продукции в сегменте герметиков и сухих строительных смесей.

Ранее о необходимости ввести в российское законодательство понятие «фальсифицированная промышленная продукция» в целях борьбы с поддельными стройматериалами заявил председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.«Отсутствие в законодательстве РФ единого подхода к определению понятия фальсифицированной продукции не позволяет выстроить системные меры борьбы с этим явлением, в том числе определить меру ответственности за оборот фальсифицированной продукции, выстроить систему контроля. Считаем важным ввести в законодательство понятие «фальсифицированная промышленная продукция»», — сказал Степашин. Он добавил, что необходимо установить общий запрет на производство и оборот такой продукции.

ИЗВЕСТИЯ, 23 сентября, Журнал КРЕПЕЖ...