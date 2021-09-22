22-24 сентября 2021 пройдет конференция «DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора»

Мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR| VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий. Программа конференции позволит узнать больше о последних тенденциях, решениях и кейсах в области цифровизации современных производств, а также о том, как технологии трансформируют будущее нефтегазовой отрасли. Мероприятие объединит на одной площадке руководителей цифровых преобразований из ключевых отраслей промышленности, в том числе технических директоров, руководителей по автоматизации и роботизации, инновациям и технологиям, ИТ-директоров и других категорий руководителей, ответственных за цифровизацию.

Онлайн площадка— Это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.

Цели мероприятия: Изучение наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR, VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий.

Целевая аудитория: Крупные нефтяные и газовые компании, перерабатывающие и транспортные компании, поставщики продуктов и решений для цифровизации нефтегазового сектора - ТОП менеджеры, принимающие решения и заинтересованные во внедрении инноваций в компаниях.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия:

http://smartgopro.com/digitalgasoil?utm_source=valverus.info&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalgasoil или связавшись с организаторами по телефону +7 (495) 128 37 03 или электронной почте info@smartgopro.ru

Пресс-релиз от 21 сентября (в сокращени)