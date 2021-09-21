СУДОВАЯ АРМАТУРА

Раз в два года на выставке-конференции "Нева" российские корабелы могут представить свои достижения, найти новых партнеров и обсудить проблемные вопросы. Mil.Press выбрал наиболее интересные новинки и разработки отечественных судостроителей. Среди них – программные решения для моделирования как конкретных объектов, так и технологических процессов, судовое электрооборудование, транспортные системы для судостроительных предприятий, оборудование для выявления дефектов материалов, установки очистки балластных вод и др. Перспективные проекты и технические решения найдут применение как на гражданских судах, так и в военном флоте, а некоторые – поспособствуют диверсификации производства российских верфей.

https://flotprom.ru, 17 сентября