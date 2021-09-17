КЛАССИКА ТПА - БАЙОНЕТ

Специалисты предприятия АО «Курганхиммаш» выпустили партию байонетных затворов для фильтров грязеуловителей вертикальных. Продукция предназначена для работы под давлением до 2,5 МПа. В частности, основная задача затворов заключается в герметичном закрытии фильтров в ходе эксплуатации. Изделия являются устройствами, обеспечивающими быстрое открывание и закрывание сосудов, работающих под давлением. Процесс открывания и закрывания крышки затвора двухступенчатый, осуществляется с помощью поворотной рукоятки, подъем крышки выполняется при помощи установленного на поворотное устройство редуктора, поворот крышки затворов реализуется при помощи устройства поворотного. Все работы проводятся вручную. Затворы в зависимости от поворота крышки могут изготавливаться в двух конструктивных исполнениях (левы и правый), направление крышки при открытии может быть как против часовой, так и по часовой стрелке. Каждый затвор для обеспечения безопасной работы, снабжен предохранительным устройством, предотвращающим открывание крышки при наличии давления в аппарате.

Сайт предприятия, 27 августа