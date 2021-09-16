НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА НПО АСТА

Налажен выпуск новой линейки выпускаемых НПО АСТА предохранительных клапанов АСТА серия П01 (DN25x25…DN100x100) и П02 (DN25x40…DN100x150) из высокопрочного чугуна. Благодаря разработанным эластичным уплотнениям конструкция новых клапанов дольше остаётся герметичной по сравнению с уплотнением металл по металлу. Материал уплотнений позволяет использовать клапан как на воду, так и на пар до 220 градусов, что закрывает большую часть рынка клапанов установленных на насыщенном паре.

Инженерами-конструкторами завода разработан новый дизайн смотрового стекла АСТА. Смотровое стекло АСТА И331 (резьбовое) и АСТА И333 (фланцевое) отличается от предыдущей версии тем, что в ранее выпускаемой модели крышка, прижимающая стекло, была установлена на болтах, а в данной новой конструкции использована накидная гайка, что существенно уменьшает габариты изделия.

Недавно запущенная серия регулирующих клапанов АСТА ТЕРМОКОМПАКТ для теплоснабжения, для ЦТП и ИТП вышла на

рабочий режим, благодаря чему срок отгрузки данных клапанов с уже установленными и настроенными электроприводами

составляет 1-2 дня.

На производстве используется испытательный стенд для тестирования вновь разработанных версий регулирующих клапанов под

давлением. Данная система позволяет проводить длительный тест посредством последовательных повторений циклов открытия и

закрытия клапана, причём, в отличие от более простых стендов, клапан будет находиться под постоянным давлением, что

позволит получить более точные результаты теста. Данный стенд впервые был использован для тестирования новой серии

регулирующих клапанов АСТА ТЕРМОКОМПАКТ.

Письмо в МЦ ТПА, 15 сентября