НПФ «РАСКО» участвует в Программе социальной газификации в России

НПФ «РАСКО», являясь генеральным дилером ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (г. Арзамас), ПАО «Саранский приборостроительный завод», официальным дилером ООО СП «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Брест), ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» (г. Арзамас), ФГУП «СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), ООО ЭПО «Сигнал» (г. Энгельс), ООО Завод «ГАЗПРОММАШ» (г. Саратов), АО «ГАЗСТРОЙ» (г. Домодедово), а также ряда других ведущихотечественных и зарубежных предприятий по производству газового оборудования, в течение более четверти века предлагает своим потребителям, в число которых входят многие региональные газоснабжающие организации, полный комплекс газорегуляторного и газоизмерительного оборудования, приборов безопасности, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, как промышленного, так и коммунально-бытового назначения, в т.ч. под брендом РАСКО.

В рамках программы социальной газификации мы готовы предложить нашим партнерам:

· Для модернизации городских и поселковых сетей газораспределения — газорегуляторные пункты шкафного или блочного типа ГРПШ, МРП, ГРУ, ПУГ, ПГБ, а также узлы учета газа СГ-ЭКВз на базе промышленных турбинных и ротационных счетчиков газа TRZ, СГ16, RABO, промышленных регуляторов давления газа РС, HON, РДНК, РДСК, РДГ, РДБК, газовых клапанов серий ВН, ВФ, СК, ЗК, КПЗ, КПЭГ и т.д., газовых фильтров ФН, ФГ, ФВ, ФС и др. ГРУ на раме производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (г. Арзамас) · Для оборудования частных домов и других индивидуальных жилых строений — домовые газорегуляторные пункты ДРП, ГРПШ, ПУРДГ на базе бытовых регуляторов РС-КД, VENIO-А, MR и др., бытовые счетчики газа ВК, термозапорные клапана КТЗ, отсечные клапана ВН, ВФ, КЭГ в комплекте с сигнализаторами загазованности BELT, СГГ-6М, СОУ, RGD и т.д., запорную арматуру, присоединительные (цокольные) вводы.

Сайт НПФ РАСКО, 14 сентября