ЛЗТА «МАРШАЛ» ПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ

ЛЗТА «Маршал» примет участие в совместной экспозиции под эгидой Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО), в рамках Х Международного Петербургского газового форума 5-8 октября 2021. На стенде АПГО будет находиться наш официальный представитель, у которого Вы сможете: получить консультации по продукции завода; ознакомиться с некоторыми из образцов продукции – стальными шаровыми кранами для природного газа, сжиженных углеводородных газов и других газообразных сред.; обсудить организационные и технические вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Предприятию есть что предложить участникам форума. В этом году ЛЗТА «Маршал» запустил в производство серию кранов для газа с уникальной двухуровневой конструкцией уплотнений сальникового узла, гарантирующей высокую герметичность крана, и антистатической защитой. Также завод производит шаровые краны с фланцевым изолирующим соединением, которые используются для защиты газопроводов от электрохимической коррозии и блуждающих токов. Специалистов заинтересуют цельносварные краны для высокого давления, краны с устройством защиты от несанкционированного доступа, краны для подземной установки с телескопическим удлинителем шпинделя. Одной из новинок является муфтовый шаровой кран для газа – аналог 11ч3бк, сочетающий в себе превосходную надежность шарового крана по сравнению с натяжным краном.

Дата: 5-8 октября 2021 . Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум». Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1

Письмо в МЦ ТПА, 10 сентября