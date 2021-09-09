НОВЫЕ КАТАЛОГИ продукции ЛЗТА «Маршал» В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Для удобства разделили каталог на три части:

- Разборные шаровые краны

- Цельносварные шаровые краны

- Заказные шаровые краны

Каталог разборных кранов включает:

- Шаровые краны универсальные

- Шаровые краны укороченные

- Шаровые краны для пара

- Трехходовые шаровые краны

- Шаровые краны из нержавеющей стали литые

Каталог заказных кранов включает:

- Шаровые краны для газа

- Шаровые краны укороченные для газа

- Шаровые краны изолирующие

- Шаровые краны регулирующие

- Шаровые краны балансировочные

- Шаровые краны цельносварные для пара

- Шаровые краны с удлиненным шпинделем (подземные)

- Шаровые краны с телескопическим удлинителем шпинделя (подземные)

- Шаровые краны с удлиненным шпинделем и переходами на ПЭ трубы (подземные)

- Шаровые краны высокого давления

- Шаровые краны с уплотнением металл-по металлу.

Также во все каталоги включена информация по подбору электроприводов ГЗ для шаровых кранов, параметры ISO-фланцев для установки приводов, таблица подбора крепежей для фланцевых соединений. Для Вашего удобства каталоги доступны для просмотра и скачивания на сайте.

ООО «Арматура М», 9 сентября