НОВЫЕ КАТАЛОГИ продукции ЛЗТА «Маршал» В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Для удобства разделили каталог на три части:
- Разборные шаровые краны
- Цельносварные шаровые краны
- Заказные шаровые краны
Каталог разборных кранов включает:
- Шаровые краны универсальные
- Шаровые краны укороченные
- Шаровые краны для пара
- Трехходовые шаровые краны
- Шаровые краны из нержавеющей стали литые
Каталог заказных кранов включает:
- Шаровые краны для газа
- Шаровые краны укороченные для газа
- Шаровые краны изолирующие
- Шаровые краны регулирующие
- Шаровые краны балансировочные
- Шаровые краны цельносварные для пара
- Шаровые краны с удлиненным шпинделем (подземные)
- Шаровые краны с телескопическим удлинителем шпинделя (подземные)
- Шаровые краны с удлиненным шпинделем и переходами на ПЭ трубы (подземные)
- Шаровые краны высокого давления
- Шаровые краны с уплотнением металл-по металлу.
Также во все каталоги включена информация по подбору электроприводов ГЗ для шаровых кранов, параметры ISO-фланцев для установки приводов, таблица подбора крепежей для фланцевых соединений. Для Вашего удобства каталоги доступны для просмотра и скачивания на сайте.
ООО «Арматура М», 9 сентября