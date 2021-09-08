МАРШАЛ. НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЬОСВАРНЫЕ ШК В СЕНТЯБРЕ

На сайте завода с 6 сентября доступен новый прайс-лист с частичным повышением цен на цельносварные шаровые краны, о котором мы извещали вас в нашем информационном письме от 6 августа 2021. Изменения в файле прайс-листа выделены, для вашего удобства, желтым цветом. Ознакомиться с изменениями можно, скачав прайс с нашего сайта. Ссылка Скачать прайс-лист расположена на главной странице сайта. Также меняем цены на сайте, но это процесс не быстрый и займет некоторое время.

Если у вас есть вопросы обращайтесь к менеджерам отдела развития:

• по телефону: +7 (495) 172-12-35

• электронной почтой: info@lztamarshal.ru

ООО «Арматура М», 6 сентября