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ООО «Динамика» (Татарстан) планирует реализовать проект по увеличению объемов выпуска новых типоразмеров электроприводов для ТПА

07 сентября, 2021 12

Для этого были предоставлены средства в размере 200 млн рублей в банке «Открытие» при обеспечении по кредиту в виде гарантий Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Генеральный директор ООО «Динамика» Рустем Ильясов сообщил, что предприятие готовится к производству новых моделей электроприводов во взрывозащищенном исполнении. По его словам, корпорация МСП предоставляет бизнесу широкий спектр услуг и сервисов для решения различных задач и проактивно развивает диалог с предпринимателями. В компании уточнили, что по итогам 2020 года выручка выросла до 600 млн рублей в год. Компания под брендом Enso развивает импортозамещающее производство по выпуску электроприводов для управления противопожарным клапанами, клапанами вентиляции и дымоудаления. "С целью успешной реализации этих планов мы решили привлечь заемное финансирование для увеличения оборотных средств предприятия. Выполнить такие задачи нам помог надежный финансовый партнер, с которым мы сотрудничаем с 2019 года - банк "Открытие" вместе с Корпорацией МСП", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ООО "Динамика" Рустема Ильясова.

В ближайших планах компании - выпуск новых моделей электроприводов во взрывозащищенном исполнении, отметил он. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, КМСП предоставляет бизнесу широкий спектр услуг и сервисов для решения различных задач. Корпорация проактивно развивает диалог с предпринимателями, расширяет обратную связь и повышает доступность услуг, в том числе и для получения банковского финансирования на выгодных условиях, отметил он.

По словам заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу банка "Открытие" в Татарстане Регины Хусаиновой, компания является клиентом банка с 2019 года. В 2021 году ООО "Динамика" открыло новое направление по производству электроприводов для систем вентиляции, дымоудаления и систем пожаротушения, которое позволит ему "увеличить свою выручку и долю не только на российском рынке, но и в зарубежных странах", отметила Хусаинова. ООО "Динамика" изготавливает запорную арматуру под собственным товарным знаком Dinamika. Продукцию используют в трубопроводах различного назначения на предприятиях нефтегазовой сферы, химической промышленности и других.

Агентство ТАСС, 6 сентября


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