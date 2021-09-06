Минфином приняты масштабные поправки в Закон о госзакупках.

Основные нововведения касаются следующих моментов:

• Количество конкурентных закупок сократилось с 11 до 3. Среди них остались только конкурс, аукцион и запрос котировок. Уменьшилось и количество процедур.

• На всех этапах закупки вводится электронный документооборот (сам контракт и акт приемки тоже будут составляться в электронной форме).

• Совместные закупки могут осуществлять уполномоченные органы нескольких субъектов РФ.

• Заказчики смогут уменьшать сумму оплаты на размер штрафа, пени и неустойки, если поставщик нарушал свои обязательства по контракту в ходе его исполнения. Условие об этом должно быть включено в контракт.

• Информация о наименованиях участников закупок будет исключена из открытого доступа в ЕИС. Это сделано для того, чтобы исключить риски введения санкций против участников закупки со стороны иностранных государств.

• Введена универсальная стоимостная предквалификации.

В закупках стоимостью свыше 20 млн руб. смогут участвовать только те поставщики, которые уже имеют опыт успешного исполнения контракта в рамках Закона № 44-ФЗ или Закона № 223-ФЗ. Объем выполненных обязательств по предыдущим контрактам должен составлять не менее 20% от начальной (максимальной) цены проводимой закупки.