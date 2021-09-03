Транснефть до 2025 года заменит более 4,5 тыс. км трубопроводов и оборудования и построит 21 резервуар (ТПА включено как навесное оборудование)

"Транснефть" в течение 2021-2025 годов произведет плановую замену более 4,5 тыс. км магистральных трубопроводов, построит и реконструирует 300 резервуаров общей емкостью более 5,5 млн куб м, заменит 450 магистральных насосов и 400 электродвигателей насосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях в рамках долгосрочной программы развития, говорится в сообщении монополии. Цель откорректированной программы является модернизация и реконструкция действующей инфраструктуры. Наиболее крупные инвестпроекты компания завершила в 2019 году. В результате реализации программы компания нарастит емкость резервуарного парка, обеспечит сохранение качественных показателей нефти и бесперебойную эксплуатацию нефтепроводов во время техногенных и природных нештатных ситуаций. Кроме того, модернизация необходима для поддержания стабильности экспортных поставок нефти за счет возможности диверсификации направлений грузопотоков. В рамках проекта планируют построить 21 резервуар общей емкостью 690 тыс. куб. м. в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в зоне операционной ответственности восьми транспортных обществ компании, отмечается в сообщении "Транснефти".

Источник:ТАСС, 2 сентября

