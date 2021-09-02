МЕТОДИЧКА ПРОКОНСИМА

Подбор крепежных элементов для фланцев часто оказывается сложным и трудоемким процессом, требующим знаний не только технической документации, но в области ГОСТ и ОСТ. В связи с регулярными обращениями клиентов за консультациями в подготовке расчетов количества крепежных элементов, используемых при монтаже фланцев и фланцевых соединений по ГОСТ, наши технические специалисты подготовили 2 таблицы, благодаря которым вы легко сможете разобраться в вопросах комплектации:

• Размеры фланцев стальных воротниковых приварных (тип 11) >>>

• Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) >>> Также по каждой из этих ссылок вы найдете схему монтажа фланцев по ГОСТу 33259-2015 к трубе.

Сайт Проконсим, 30 августа