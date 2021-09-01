АДЛ: СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В постоянном наличии на наших складах оборудование производства АДЛ для систем пожаротушения! Мы производим и осуществляем поставки широкого спектра оборудования для систем противопожарной защиты и заботимся о том, чтобы все заказы были поставлены на объекты в положенный срок.

Именно поэтому мы поддерживаем постоянный остаток производимого оборудования на наших складах.

Всегда готовы поставить из наличия:

· дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;

· дисковые поворотные затворы «Гранвэл» с концевыми выключателями;

· дисковые поворотные затворы «Гранвэл» с редукторами и электроприводами;

· клиновые задвижки «Гранар», а также задвижки с удлинением штока и индикатором положения;

· клиновые задвижки «Гранар» с ручным управлением, редукторами и электроприводами.

Сайт АДЛ, 31 августа