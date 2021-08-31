ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОЙ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ТПА НА ОСЕНЬ 2021 ГОДА

ЛЕКЦИЯ 1. Структура рынка ТПА. Стандарты, нормы и требования. Контрафакт. Неликвиды. Китайская арматура. Цены и контроль ОЭБ. Комплектация: приводы, фланцы, детали трубопроводов, уплотнения, трубное оборудование.
ЛЕКЦИЯ 2. Виды и типы ТПА. Термины и обозначения. Материалы. Технологии. Управление. Смарт.
ЛЕКЦИЯ 3. Регуляторы. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.
ЛЕКЦИЯ 4. Заводы и поставщики на рынке СНГ. Декларации, сертификаты, ТУ и паспорт. «Завозы» и серые поставщики.
Мифы и заблуждения в арматуре.
ЛЕКЦИЯ 5. Регулирующая арматура. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.
ЛЕКЦИЯ 6. Предохранительная арматура. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.
МЦ ТПА, 30 АВГУСТА