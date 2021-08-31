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ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОЙ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ТПА НА ОСЕНЬ 2021 ГОДА

31 августа, 2021 0

ЛЕКЦИЯ 1. Структура рынка ТПА. Стандарты, нормы и требования. Контрафакт. Неликвиды. Китайская арматура. Цены и контроль ОЭБ. Комплектация: приводы, фланцы, детали трубопроводов, уплотнения, трубное оборудование.

ЛЕКЦИЯ 2. Виды и типы ТПА. Термины и обозначения. Материалы. Технологии. Управление. Смарт.

ЛЕКЦИЯ 3. Регуляторы. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.

ЛЕКЦИЯ 4. Заводы и поставщики на рынке СНГ. Декларации, сертификаты, ТУ и паспорт. «Завозы» и серые поставщики.

Мифы и заблуждения в арматуре.

ЛЕКЦИЯ 5. Регулирующая арматура. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.

ЛЕКЦИЯ 6. Предохранительная арматура. Конструкции и исполнения. Подбор и замены по опросным листам.

МЦ ТПА, 30 АВГУСТА


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