СКОРО ЮБИЛЕЙ : В 2022 году МАРШАЛУ 30ЛЕТ.

История успеха ЛЗТА «Маршал» начинается в 90-х годах прошлого столетия, когда на текущих производственных площадях ЧАО «ЛСП ППА и ОС «Спецавтоматика» был выделен участок, специализирующийся на изготовлении запорной арматуры. Вскоре была выпущена опытная партия кранов – 50 единиц.

ХРОНИКА УСПЕХА:

· 1992 Решение, которое положило начало всему - шаровые краны Маршал начали выпускаться со строительной длиной задвижки. Это становится революционным событием в сфере трубопроводной арматуры!

· 2002- 2008 После формирования новой команды руководителей продолжается расширение и развитие завода, увеличиваются производственные площади: создан автоматный участок, конструкторский отдел, сварочный участок, работают 2 цеха – 2050 м2 и 930 м2.

Далее развитие завода Маршал пошло более стремительными темпами:

· 2008 Запускаются литейный и заготовительные цеха.

· 2009 Был выпущен миллионный кран!

· 2010 Построен новый современный цех - 5600м2.

· 2011 Запускаются ремонтный, малярный и инструментальные цеха.

· 2012 Открыт склад готовой продукции 1944 м2, заложен фундамент под цех 8400м2.

· 2013 Введена в эксплуатацию центральная заводская лаборатория площадью более 300 м2, оснащенная современным оборудованием.

· 2015 Закуплено новое оборудование для производства детали "шаровая пробка” DN 10-50.

· 2016 Закуплено новое оборудование с ЧПУ, а также запускаются новые производственные участки - по сборке цельносварных кранов и по изготовлению детали "шаровая пробка”.

· 2017 Запускаются участки по производству цельносварных шаровых кранов с муфтовым и штуцерным присоединением, и по производству нестандартной арматуры.

· 2018 Закуплены токарные станки с ЧПУ производства Hyundai (Юж. Корея), а также запустился участок сборки кранов по изготовлению нестандртной арматуры.

· 2019 Запуск работы цеха порошковой покраски кранов, а также цеха по изготовлению нестандартной арматуры, получение сертификатов ГАЗСЕРТ и CMK ISO 9001:2015.

· 2022 Юбилей. 30 создания ЛЗТА МАРШАЛ.