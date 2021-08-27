ТЕХНОЛОГИИ.

На заводе используется конвейерный способ покраски с применением оборудования для окраски деталей в электростатическом поле, благодаря чему обеспечивается равномерное и надежное покрытие и улучшается внешний вид изделия. Перед нанесением покрытия поверхность крана проходит дробеструйную обработку что позволяет увеличить адгезию покрытия и срок его службы. По специальным требованиям заказчиков на шаровые краны могут быть нанесены иные виды покрытия, в том числе покрытия весьма усиленного типа.

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