Группа ПОЛИПЛАСТИК – производитель полимерных трубопроводных систем – подписала Соглашение о сотрудничестве с датским производителем запорной арматуры – группой AVK

Сотрудничество двух лидеров рынка позволит высококачественной продукции AVK стать еще доступнее для потребителей благодаря обширной сбытовой сети Группы ПОЛИПЛАСТИК и занять обеим компаниям лидирующие позиции на рынке запорно-регулирующей арматуры. Запорная арматура AVK хорошо известна в мире и на российском рынке своим качеством, надежностью и широким ассортиментом продукции. Открытие завода AVK в России сделает бренд более привлекательным для российского потребителя, а широкая сеть торговых домов Группы ПОЛИПЛАСТИК обеспечит доступность продукции АВК и техническую поддержку на всей территории как России, так и других стран присутствия Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Мы уверены, что партнерство Группы ПОЛИПЛАСТИК и AVK поможет заказчикам находить лучшие технические решения для заказчиков с целью создания надежных и долговечных систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения. Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК