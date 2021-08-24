Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) о порядке изменения цены контракта (на портале)

На официальном сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) создан отдельный портал, на котором размещается информация о порядке изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/1315). Портал также дает возможность ознакомиться с презентационными материалами для дополнительного информирования заинтересованных лиц и упрощения работы с нормативными правовыми документами, прочитать разъяснения по порядку проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. Отдельно приводятся примеры (образцы) расчетов, выполненные в соответствии с требованиями Постановления № 1315 и Приказа № 500/пр. Информационные материалы, размещаемые на указанном портале, будут актуализироваться и дополняться на регулярной основе.

Доступ к порталу, посвященному Порядку изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов дополнительно обеспечен из раздела «Важная информация» сайта Главгосэкспертизы. Напомним, что в 2021 году существенно выросли цены на строительные ресурсы, что повлекло за собой серьезные последствия. В частности, невозможным стало исполнение значительной части строительных контрактов с твердой договорной ценой. 9 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласно которому заказчики смогут изменить условия заключенных контрактов. Теперь заказчики (перечень которых приведен в приложении к постановлению) могут изменить цену контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главгосэкспертиза России, 24 августа (в сокращении)