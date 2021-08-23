Представительство ЛЗТА МАРШАЛ ООО «Арматура М» получила новый сертификат сейсмостойкости на краны шаровые ТМ «Маршал» DN10-700, PN16-160.

По результатам проведенных испытаний было принято решение о выдаче ООО «Арматура М» сертификата соответствия, подтверждающего, что продукция, изготовленная ЛЗТА «Маршал», соответствует требования ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2 -98 и ГОСТ 30546.3 -98 в части устойчивости к сейсмическому воздействию до 9 баллов по шкале MSK-64. Сертификат действителен до 5 августа 2024 года. Данный сертификат еще раз подтверждает высокий уровень качества и надежность выпускаемой продукции и дает возможность существенно расширить географию поставок шаровых кранов ТМ «Маршал»

Август 2021 года