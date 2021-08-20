Партнер Арматурного завода «Гусар» получил награду Лондонской фондовой биржи за технологию фрикционного захвата POS-GRIP® при строительстве устьев скважин

Лондонская фондовая биржа (LSE) наградила партнера и лицензиара ООО «Гусар», компанию Plexus Holdings PLC, престижным знаком «Зеленой экономики» (Green Economy Mark) в знак признания эффективности технологии фрикционного захвата POS-GRIP® как метода защиты от вредных выбросов в атмосферу при строительстве устьев скважин, а также в подтверждение того, что разведка и добыча проводятся в соответствии с самыми высокими стандартами для защиты окружающей среды. Этим знаком Лондонская биржа отмечает котирующиеся на LSE компании и фонды, которые получают более 50% своих доходов от экологически чистых продуктов и услуг. Данная классификация введена с 2019 года, и на сегодняшний день знаком отмечены 86 компаний, представляющих разные отрасли промышленности и финансов. Следует отметить, что Plexus Holdings PLC — единственная из компаний, оказывающих услуги и производящих оборудование для нефтегазовой отрасли, которая удостоена этой награды. Два основных достоинства конструкции Plexus — это, во-первых, технология работы «через превентор» и очевидные преимущества для безопасности такой процедуры эксплуатации, а во-вторых, герметичные устьевые уплотнения без утечек, которые могут служить в течение всего срока службы скважины. И то, и другое обеспечивает метод ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (предотвращения утечек) в противовес УСТРАНЕНИЮ (мониторингу и исправлению возникших технических проблем). ООО «Гусар» заключило Лицензионное соглашение с компанией Plexus в 2016 году. По нему ООО «Гусар» имеет эксклюзивные права внедрения и локализации технологии Плексус на территории России и СНГ, а, следовательно, оказывает содействие внедрению зеленых безвыбросовых технологий в нашей стране. Дочерняя структура ООО «Гусар» — ООО «Гусар Новые Технологии» уже реализовала в 2019 году контракт с ПАО «Газпром» по оказанию услуг при строительстве поисково-оценочной скважины на шельфе Карского моря и участвует в аналогичном контракте в 2021 году. Мы рады нашему сотрудничеству с компанией Plexus и надеемся на дальнейшее развитие нашего совместного бизнеса.

ГУСАР, 19 августа