Разработка будет интегрирована в «Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды» для формирования подходов к оценке технологии строительства или модернизации трубопроводных систем при реализации федерального проекта «Чистая вода».Методика опубликована в статье «Проектирование водопроводных сетей: алгоритмизация выбора решений» журнала "НДТ". Ознакомиться с ней можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1n2xpgmVm61vIGXh2EgL9GNz_QT2ckh5D/view
Источник: https://www.polyplastic.ru/press/news/, 6 августа