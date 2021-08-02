РЕКОРДЫ ТПА. РЫНОК ЛАТУННОЙ АРМАТУРЫ ПОКОРЕН!!

Дмитрий Левин: это абсолютный рекорд завода «ЛД ПРАЙД», спасибо коллективу за ваш труд. Сейчас в сезон огромный спрос на продукцию, и это было, действительно, необходимо. Слово «миллион» очень значимо для нас, долго к нему шли. Это рубеж, после которого мы можем сказать, что являемся крупным производителем латунной арматуры. При этом мы планируем и дальше расширяться и выпускать новые номенклатурные линейки. Сейчас строим около 5,5 тысяч кв. м. новых производственных площадей, которые планируем полностью заполнить оборудованием для увеличения выпуска продукции!

Источник: #ld_russia #ldpride

