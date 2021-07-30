Производители металла (металлургические компании) являются крупными налогоплательщиками

Дивидендная доходность в металлургии в 2020 году колебалась в пределах 6-9 %. Этот показатель - один из самых высоких на российском рынке. Уход бизнеса в офшоры – это вариант уменьшения налогов с дивидендов. В 2020 году объём налоговых поступлений от добычи чёрных и цветных металлов составил 158 млрд рублей, ещё 365 млрд - по производству металлургических изделий. Однако доля в общем объёме налоговых платежей по всем видам экономической деятельности составила чуть менее 3%, указывает директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов: «И это при том, что в том же ВВП доля металлургического сектора гораздо выше. То есть возникает визуальный дисбаланс между экономическими размерами металлургии и налоговыми отчислениями. Доля налоговых отчислений только по добыче нефти (без учёта производства нефтепродуктов) составила в 2020 году (непростом для нефтяников в силу мировой конъюнктуры) порядка 21%». В Ассоциации «Русская Сталь» (в неё входят девять крупнейших компаний отрасли) отметили, что все участники объединения за шесть месяцев 2021 года выплатили в бюджеты всех уровней около 200 млрд рублей (в два раза больше первого полугодия 2020 года). «Это означает, что в этом году уже эти 100 млрд рублей (правительственная оценка сверхдоходов металлургов) в бюджет от металлургов вернулись», - заявили в ассоциации.

РГ, журнал КРЕПЕЖ..., 29 июля