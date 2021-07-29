СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ.

Господин Навильников пытался пересмотреть в сторону удешевления стоимость договора купли-продажи нижневартовской компании «Управление средств автоматизации», которую он приобрел у «Озны» за 12,1 млн руб. Истец настаивал, что перед сделкой ему не сообщили о кредиторской задолженности компании на сумму более 4 млн руб. Три инстанции суда пришли к выводу, что покупателю была предоставлена вся необходимая информация. В пользу компании «ОЗНА» взыскали 4 млн руб., которые господин Навильников не выплатил продавцу за приобретенную долю в уставном капитале. АО «Холдинговая компания "ОЗНА"», которой принадлежат активы одноименного крупного башкирского проектировщика и производителя нефтегазового оборудования, в трех судебных инстанциях выиграла спор с предпринимателем из Нижневартовска Владимиром Навильниковым. Господин Навильников просил суд уменьшить сумму договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Управление средств автоматизации» до 10,2 млн руб. В свою очередь «ОЗНА» подала встречный иск о взыскании 4 млн руб., которые покупатель так и не выплатил за актив.

Источник: Коммерсант, 28 июля

