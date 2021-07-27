СТАТИСТИКА.

Была выпущена 1601 единица продукции, в том числе различные типы электроприводов, устройств для размытия донных отложений в резервуарах «Диоген» и систем контроля их работы, скребки, преобразователи плотности жидкости, компьютеры промышленные, взрывозащищенные светильники и электродрели. Большая часть произведенной продукции поставлена в организации системы «Транснефть». Важным фактором для продвижения изделий завода на внешние рынки, в том числе в страны Евразийского экономического союза, стало получение предприятием сертификата Международной электротехнической комиссии на устройство «Диоген-700-РП-Э» для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах. Таким образом было подтверждено соответствие оборудования требованиям международных стандартов. Данный сертификат действует в 35 странах мира. Кроме того, в июне была завершена процедура получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию «Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная».

Сайт ПАО ТРАНСНЕФТЬ, 26 июля